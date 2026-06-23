El cabreo de Jesús Calleja con Lola Lolita y The Grefg nada más empezar su aventura en China: "Esta gente trabaja por la noche como los vampiros"

Jesús Calleja volvió este lunes al prime time de Telecinco con la nueva temporada de su programa, Universo Calleja. Su primer destino fue China, y hasta allí le acompañaron cuatro influencers: Illo Juan, Lola Lolita, Sofía Surferss y TheGrefg.

Pero las cosas no salieron como esperaban, lo que provocó el enfado del presentador y aventurero leonés. A primera hora, ninguno de estos cuatro influencers apareció pese a haber quedado con ellos horas antes.

"Pues vaya empiece de día. Les dije a las 9:15 horas en el 'hall', son las 10:30 horas y no ha aparecido nadie. Esta gente trabaja por la noche como los vampiros", comentó Calleja a cámara, visiblemente cabreado por la situación.

Calleja no iba desencaminado porque TheGrefg había hecho un directo la noche anterior de la Gran Final de la Erazer Cup, que arrancó a las 00.00 horas de la noche, por lo que acostarse pronto iba a ser muy complicado.

"Qué maravilla"

"Estamos a 10.000 kilómetros de casa y no han aparecido en dos horas. Me he tenido que salir porque me conozco. Prefiero irme y me relajo y que ellos se vayan a donde se tengan que ir", continúo Calleja.

El presentador, a eso de las 13:15h, se reencontró con Sofía Surferrs y Lola Lolita: "Qué maravilla, la 13:15 horas y nos vemos por primera vez en el día". "Tengo que pedirte perdón. Es la primera vez que me quedo durmiendo desde bachillerato", se disculpó Lola Lolita.

Minutos después se encontró con uno de los otros dos influencers, Illo Juan. El malagueño señaló que era mentira que hubieran quedado a las 9:15: "Quedamos a las 9:30 horas".

Quien tardó más en aparecer fue The Grefg, que se sumó a la bronca grupal. Una vez estuvieron todos reunidos, Calleja zanjó el asunto: "Muy bien todo. Ala, venga. ¿Dejamos ya y vamos a hacer algo? ¡Déjame que mire! Las 14:45 horas y habíamos quedado a las 09:15!".