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Jesús Calleja no duda al señalar las razones por las que en España hay que ser optimista: "Vivimos en un paraíso"
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Jesús Calleja no duda al señalar las razones por las que en España hay que ser optimista: "Vivimos en un paraíso" 

El presentador de TV habla en 'El País'.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Jesús Calleja en una imagen de archivo.
Jesús Calleja en una imagen de archivo.Getty Images

El presentador de televisión y aventurero Jesús Calleja ha concedido una entrevista a El País, donde ha hecho un repaso a su trayectoria personal y profesional. Durante la charla, ha hablado sobre la coyuntura internacional, marcada por el auge de la extrema derecha.

"Tenemos que ser fieles a Europa. Somos el faro del mundo en libertades, nos guste o no", ha dicho el leonés, que a sus 60 años está a punto de viajar a Estados Unidos para contar el regreso del hombre a la Luna.

Para Calleja, hay razones para ser optimistas pese a las complicaciones que existen en nuestro tiempo y el delicado momento que atraviesa el mundo. "Es difícil que me pilles de mal rollo o que me vayas a sacar de mis casillas. Ni con política", asegura.

En El País le han preguntado por las razones que tiene para ver el vaso medio lleno; y el aventurero no ha dudado en explicar su punto de vista apoyándose en su propia experiencia vital

"Nos crispamos en exceso"

"He visto tanto mundo, el sufrimiento más inimaginable, que me he dado cuenta de que somos unos privilegiados. Tenemos un paraguas brutal de protección, como ningún país del mundo", opina sobre los privilegios que existen en España. 

"La seguridad social nos cubre si tenemos un cáncer y, si nos quedamos atrapados en un país extranjero, nuestro Gobierno nos saca de allí", prosigue Calleja. Para el presentador de televisión, los españoles "vivimos en un paraíso absoluto y perdemos el foco".  

En esta línea, cree que deberíamos "bajar el tono", porque a menudo "nos crispamos en exceso". Asimismo, ha sido rotundo tras preguntarle si le preocupa la pérdida de derechos a causa del auge de la extrema derecha: "¡Hombre, claro!".

Al hilo de los privilegios que tenemos en Europa, Calleja sostiene que el ocio "solo existe en Europa". "Las vacaciones es un invento que solo tenemos aquí. Eso no ocurre en el mundo. El mundo sobrevive y trabaja", zanja. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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