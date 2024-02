El doctor Pedro Cavadas aparece públicamente para desmentir lo que se está diciendo de él

El prestigioso cirujano Pedro Cavadas ha aparecido en el programa de La Sexta Más Vale Tarde para denunciar una estafa en curso para la que los timadores están utilizando su imagen sin permiso.

En concreto, se usa su cara incluso a través de vídeos creados con inteligencia artificial para vender unas cremas que prometen curar la diabetes o la sordera, algo que por supuesto no hacen.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Lo estoy llevando con cristiana resignación. Hay alguien que se está forrando, que está haciendo una estafa. Debe de ser convincente porque pica mucha gente, pero es clarísimamente una estafa", ha avisado Cavadas.

"No me he puesto una crema en mi vida. Mi trabajo no es poner cremas. Y menos aún esa", ha insistido.

El cirujano ha explicado que se enteró de que lo que estaba pasando por "el aluvión de consultas, algunas sospechando si podía ser cierto o no".

"En alguno de los vídeos fake mi voz hasta se parece. Es increíble. Pero la gente pica", se ha lamentado Cavadas, que no ha podido detener la estafa ni siquiera presentado una demanda.

"No tuvo demasiado éxito, se inadmitió. Ahí siguen con una jeta infinita y debe funcionar porque la gente sigue llamando y picado", se ha lamentado.