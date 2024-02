Preguntan a Gabino Diego si se siente discriminado como hombre y su réplica monta el lío

El actor Gabino Diego ha provocado un amplio debate en las redes sociales con su respuesta cuando le han preguntado por una encuesta del CIS que reflejaba que el 40% de los hombres cree que se ha llegado tan lejos en la igualdad de las mujeres que ahora se sienten ellos discriminados.

En una entrevista en El Mundo, Diego ha afirmado: "Sí, totalmente. Yo estoy en ese 40%. Yo he querido ceder el paso a una chica en el autobús, se ha cabreado y me ha dicho: 'No, pasa tú'. Son cosas muy raras".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Luego le han preguntado por las denuncias de tres mujeres de agresiones sexuales por parte del director Carlos Vermú. "No estoy muy enterado", ha replicado antes de que el periodista le explicase: "Tres mujeres le han acusado de violencia sexual".

"Me parece muy mal que haya un abuso por ser director. Es importante que se denuncie", ha señalado.

Entre las reacciones, numerosos usuarios cargan contra Gabino Diego, pero no son pocos quienes apoyan su respuesta.

"Pobre. Ser noticia por eso y no por su trabajo ¿es otro juguete roto? ¿ya no le llaman ni para cine o series?", dice una persona. Otra señala: "Gabino hijo mío tú eres un facha y aún no te has enterado".

En el otro lado, un usuario apunta: "A mí esto me pasó una vez y me contestó con toda la soberbia del mundo: no no pasa tú no te preocupes. Pasé yo, luego ella y acto seguido el bus pegó un acelerón y se dio un golpe con las barras de agarrarse".

Y uno más: "Y soy de ese 40%".