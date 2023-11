El escritor Daniel Bernabé da la respuesta más sonada a la polémica de Pablo Motos

El presentador de El Hormiguero Pablo Motos está en boca de todos por las palabras que pronunció en la tertulia de este jueves con las que aseguró que "nunca había sentido vergüenza de ser español" hasta ahora y uno de los últimos en reaccionar ha sido el escritor Daniel Bernabé.

El autor de libros como Ya estábamos al final de algo o La trampa ha dejado una sonada respuesta en redes sociales sobre lo ocurrido con el conductor del programa de Antena 3.

"En la tele, Pablo Motos dice sentir vergüenza de ser español cuando lo que quizá sienta es frustración porque una mayoría de españoles no votaron lo que él quería el 23J", ha señalado.

Daniel Bernabé ha recordado lo que ocurrió este viernes en Ferraz, diciendo que, en la calle, "unos cuantos cientos de individuos dicen defender la democracia gritando vivas a Franco".

"En los juzgados, algunos jueces parecen creer que ellos también votan en la investidura. 'El que se pueda mover, que se mueva', dijo Aznar el jueves, batuta afilada en mano", ha asegurado.

Las palabras del escritor se han hecho muy virales en X, antigua Twitter, en pocas horas, después de toda la polémica generada sobre las palabras de Motos.

"Te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado", defendió el presentador el pasado jueves.

"Y probablemente si ahora viajo fuera y me dicen que de dónde soy diré europeo porque no quiero ser español, de un lugar donde parece ser que hay presos políticos, por lo tanto este no es un sitio libre", criticó.