La respuesta de Gonzalo de Castro cuando le preguntan a quién vota: muchos dicen que les representa

El actor Gonzalo de Castro, que estos días presenta la película Políticamente incorrectos, ha dado una sosegada respuesta cuando le han preguntado a quién vota.

En una entrevista en Cinerama, De Castro ha recordado: "Antes, yo sabía cuando iba a votar a quién iba a votar por qué y desde dónde lo votaba. Ahora no".

"Yo no encuentro papeletas que me representen. Al final se han agotado algunas vías. Estoy decepcionado. Perdido no estoy", ha subrayado.

Otra actriz que protagoniza esa misma película, en este caso María Hervás, hizo unas declaraciones que llevan días dando de qué hablar.

En unas palabras en la Cadena Ser, Hervás ha reflexionado sobre el título de la película que y ha apuntado: "¡Qué pesadilla el qué dirán! Qué bien está elegido el título de Políticamente incorrecto porque estamos llegando a un momento de corrección política que se ha pasado ya", ha comenzado diciendo. Hervás ha afirmado que "estamos midiendo todo tanto que nos creemos que estamos en el momento más libre de la historia y en absoluto".

"Benditos 80. Yo nací en el 87, pero vamos, por lo que me ha contado, ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa y en la se podía debatir en las calles. Es que ahora, hijo mío, vives con tensión para que no se confunda nada", ha asegurado.