El histórico corresponsal José Ramón Patterson ve la polémica por Ituño y recuerda qué le pasó a él 

El histórico corresponsal de TVE José Ramón Patterson ha rememorado lo que le ocurrió a él hace 30 años a raíz de la polémica que rodea en los últimos días a la actriz Itziar Ituño, que participó en una manifestación por los derechos de los presos de ETA.

"Hace 30 años fui portavoz en un acto de la Plataforma Pro Variante de Pajares, a la que se oponía el PSOE. Mi jefe me lo recriminó: no era propio de un periodista de RNE", ha escrito en la red social X, el antiguo Twitter.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"De haber podido, me habría despedido", ha asegurado el periodista antes de rematar: "Me he acordado hoy viendo el lamentable acoso a la actriz Itziar Ituño".

Mientras, y según recoge la agencia Efe, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha considerado "inadmisibles" los insultos y los comentarios anónimos contra la actriz vasca Itziar Ituño.

Tras la participación de la artista en la citada marcha convocada por Sare, el concesionario BMW Lurauto ha anunciado el cese de su colaboración con ella a través de un comunicado, en el que asegura que la firma no se relaciona con ninguna ideología política y lamenta que "se haya vinculado la imagen de Lurauto con cualquier tipo de acto de contenido ideológico".

El portavoz del Ejecutivo vasco se ha referido a este asunto a preguntas de los periodistas en la comparecencia de prensa semanal del Consejo de Gobierno y ha evitado pronunciarse sobre la decisión de este concesionario porque se enmarca en la relación entre empresas y profesionales.