El novio de una azafata le hace LA pregunta delante de todos los pasajeros de un vuelo y en altavoz

La usuaria de TikTok @cloodyaa es azafata de vuelo y ha publicado el vídeo de cómo su novio le sorprende en mitad de un vuelo lleno de pasajeros para pedirle matrimonio.

"Esto concierne a una de las personas que van a bordo. No me he podido negar. Ahora lo entenderán", ha empezado explicando uno de los trabajadores de Iberia Express, la aerolínea dueña del avión en el que ha ocurrido.

Al instante, ha entrado un joven y ha cogido el micrófono para decir esto: "Buenas tardes. Señores pasajeros. Es un vuelo muy especial para mí y para una de las personas que está trabajando".

"Aquí encontré al amor de mi vida. He recorrido medio mundo y he volado dos días días para reencontrarme con esta persona. Quería llamar a Claudia para que saliera al pasillo", ha continuado el chico.

Y, delante de todo el pasaje y mientras ella lloraba de emoción, le ha pedido matrimonio: "Quiero pedirle si quiere acompañarme en este viaje para el resto de mi vida".

Tras abrazarse, ha hincado rodilla y ha sacado un anillo de pedida. "No tengo palabras para describir este momento. Solo sé que quiero que sea para siempre. Te quiero", ha reaccionado ella después para enseñar el momentazo.