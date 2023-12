El padre Ángel desvela la frase con la que hizo llorar a Franco durante un encuentro con el dictador

El padre Ángel, fundador de Mensajeros por la Paz, ha rememorado un encuentro que tuvo con el dictador Francisco Franco en el que ocurrieron varias cosas que todavía recuerda.

En una entrevista en el podcast La primera impresión, le han preguntado si es cierto que Franco le dio 3.000 pesetas que todavía conserva. "Me las dio y si se reprodujeran debería tener mucho, porque las he enmarcado. Me pareció muy poco, las devolví, fui con dos motoristas otra vez a llevarlas y hoy no lo haría. Si Pedro Sánchez me manda poco dinero o mucho lo acepto por si acaso. Pero era un símbolo", ha explicado.

Cuestionado sobre cómo era Franco, el padre Ángel ha recordado que el dictador "era esa persona que todos le teníamos tan lejos y además con esa historia tan tremenda de la guerra, de muertos", por lo que "no podía ser un hombre muy simpático".

"Pero a mí me causó una emoción porque yo fui con los niños a estar con él y los niños le tiraban del fajín porque para los niños no era ni Franco ni el general. Y cuando me preguntó en qué nos podía ayudar le dije: dando dinero. Y dice: '¿Y si te lo doy no lo gastas?' Era un gallego de los de verdad. Yo, como era hijo de gallega, le dije: 'Si no me lo das no me lo puedo gastar", ha recordado.

El padre Ángel ha admitido que él se esperaba una gran donación cuando vio que le daba únicamente 3.000 pesetas. Dije: 'Me he gastado yo mucho más en venir desde Asturias'. Y se las devolví. Me llamó el gobernador civil y me dijo: 'Las vuelva a recoger porque si no nos puede fusilar figurativamente a usted y a mí'. Y las cogí y las enmarqué", ha proseguido.

Y luego ha detallado la cuestión de la que más se acuerda: "Hablando de los niños me dijo: '¿Y estos niños?'. Y le dije: 'Son niños de papás separados o que están en la cárcel'. Y le empezaron a caer unos lagrimones a Franco y dijo: '¿Usted sabe que yo era un niño de esos? Que estaban separados".

"Aquello me conmovió, ver que era humano, que yo no lo veía en él", ha reconocido.