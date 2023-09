El 'pero' más surrealista: le dice que no es rencorosa y le suelta todo esto

El usuario de Twitter @jorge_pueyo95 ha publicado una fotografía con la conversación de WhatsApp que ha tenido con una chica que aseguraba no ser "rencorosa".

Nada más empezar el mensaje, ha advertido que ella no es así, aunque también ha asegurado que no olvida. A continuación, ha soltado un enorme párrafo que ha dejado alucinando al tuitero.

"Yo no soy rencorosa, pero no me olvida de las cosas. Como no me olvido de que Felipe I de Aragón y II de Castilla ocupase Teruel aprovechando la noche del Jueves Santo de 1572 y en 1591 invadiese Aragón", ha empezado diciendo.

La joven ha seguido explicando que tampoco se olvida de cuando ese año "decapitó al Justicia de Aragón, Juan de Lanuza el Joven, derruyendo o rebajando 32 fortalezas en Ribagorza, diezmando a la población y aboliendo fueros y libertades".

Para terminar, también ha mencionado cuando "pedimos ayuda al Principado de Cataluña y al Reino de Valencia y aún la estamos esperando...".

En respuesta, el joven, que no daba crédito al mensaje, solo ha podido contestar con un "Jodo, buenos días", provocando las mofas en la plataforma.