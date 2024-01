Manuel Jabois da la puntilla a la polémica sobre Rafa Nadal y Arabia Saudí con este tremendo revés

El periodista Manuel Jabois ha dado la puntilla a la polémica provocada por el fichaje del tenista Rafael Nadal, como nuevo embajador de la Federación Saudí de Tenis (STF), con una columna de lo más sorprendente.

En el artículo, titulado No vayas, Rafa, el comunicador ha recordado lo que le ocurrió a Shalma El-Shebab, condenada a 34 años de cárcel por compartir mensajes en redes contra el régimen saudí.

"No, Rafa Nadal no puede ser el primer centinela puro de las libertades occidentales y estudiar caso por caso las deficiencias de cada país para negarse a tener vinculación con él", ha señalado, antes de reconocer que "Shalma El-Shebab no es una anécdota: es la constante".

Jabois ha recogidolos datos de Amnistía Internacional que señalan que las mujeres en Arabia Saudí "no pueden tener pareja ni casarse sin el permiso de un hombre (padre o tutor), tampoco pueden divorciarse sin el consentimiento de su marido (el marido sí puede hacerlo, y una medida reciente le obliga a comunicarlo por mensaje de texto, pues podía divorciarse sin avisar)", entre otros.

Respecto a la homosexualidad, el periodista advierte al tenista de Manacor que "serlo puede acarrear pena de muerte, por tanto quien lo es, debe esconderlo a riesgo de acabar torturado a latigazos en plaza pública, encarcelado o ejecutado por el Estado". "Desde 2019, el feminismo, el ateísmo y la homosexualidad son oficialmente 'ideas extremistas", ha asegurado.

Pero es, precisamente, Rafa Nadal lo que más le ha sorprendido. 20 días después de entrevistarle, en exclusiva, en El País, se ha planteado varias preguntas de lo más serias.

"¿Qué lleva a una figura como él a anunciar un acuerdo con Arabia Saudí? Si no es dinero (insértese emoji de obviedad), ¿por qué elige ese país y no otro, en el que hay tantos niños, seguramente menos recursos, y su rostro y su nombre no servirá como propaganda de una dictadura ultrareligiosa en la que es insoportable vivir si uno no se parece a Rafa Nadal?", ha cuestionado.

Manuel Jabois ha justificado que el deportista "no necesitaba esto" porque ya es "un símbolo al que esta vinculación le deja en la posición delicada de quien sólo puede defenderse diciendo la verdad (es dinero, son negocios), y ni siquiera eso puede hacer".

El periodista ha asegurado que en Arabia Saudí ha aterrizado "un tenista que siempre hizo alarde de su aversión a los extremos, y ha terminado publicitando el peor de todos".