El truco para ahorrar en los súper de Irlanda que en España también es posible (pero no tanto)

El usuario de TikTok @nachobarrueco_, un español que vive en Irlanda, ha desvelado su 'truco' para ahorrar bastante en sus compras en los supermercados de ese país. Un método que no se puede aplicar con tanto éxito en los de España.

"Hay una cosa que tienen los supermercados de Irlanda que está muy bien. Yo en España no lo he visto, a lo mejor soy un poco protozoo y no me he dado cuenta. Tienen su esquinita con productos que van a caducar y te hacen descuentos del 80% en la mayoría de productos", explica.

Y da algunos ejemplos: "Bandejita de jamón que caduca mañana a 0,75 y antes valía tres euros. Un litro de leche por 0,55 que caduca mañana. Una pizza que caduca en dos días pasa de 4 a 2 euros. Petit-suisse de Peppa Pig, seis unidades a 0,75 caduca mañana".

"Esta sección parece la Gran Vía. Pensad la cantidad de comida que se deja de tirar por simplemente poner al 50 o al 80% el precio de la comida que va a caducar. Me parece fantástico. Además hay gente como yo que hace compras diarias o cada dos o tres días de 10 o 15 euros, entonces esto está muy bien, es una opción muy buena", concluye.

En comentarios, numerosos usuarios subrayan que en España sí se hacen este tipo de descuentos, pero no de tal envergadura. Por ejemplo, una usuaria señala: "En España también hay 😁 al menos Carrefour, Lidl, Aldi… aunque no suelen estar al 80% sino 30-50%".

Y otro agrega: "En Mercadona a partir de las 7 de la tarde ponen ofertas en lo que va a caducar sobre todo en los frescos, pero no hay una sección en sí".