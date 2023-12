El vídeo de la suelta de farolillos en León: no sale todo como se esperaba

León vivió la semana pasada y como acto prenavideño la tradicional suelta de farolillos desde su céntrica Plaza de San Marcos. En total se lanzaron al espacio más de 1.000 de estos ejemplares iluminados.

Niños y no tan niños se reunieron en esta plaza para soltar estos farolillos, que forman parte de la actividad Compartiendo ilusiones, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de León.

Cuando terminaron los discursos del evento, comenzó la actividad y se empezaron a lanzar, aunque alguno no salió como esperaba y se vio como no pudo ascender. Sin embargo, al ser ignífugos y biodegradables no ocurrió nada.

Los comentarios y los gritos viendo volar sus deseos no cesaron durante toda la actividad. Una de las que ha publicado un vídeo del evento fue la usuaria de TikTok @marchandoviaje, que dejó la siguiente reflexión.

"Esta semana en León han soltado 1000 farolillos desde la Plaza de San Marcos… toda la gente comenzó a lanzarlos antes de que dieran las instrucciones y pasó lo que pasó 😂😂😂 ¿que opinas de este tipo de eventos? En muchos países están prohibidos por los residuos que dejan, lo peligrosos que son, y por que pueden afectar al tráfico aéreo", escribió.