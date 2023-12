Un español cuenta el problema que está teniendo en China con las aplicaciones de su móvil

El popular creador de contenido Carlos García, conocido en redes sociales como @carliyoelnervio, ha viajado recientemente a China y ha publicado un vídeo de lo que se ha dado cuenta que le ha ocurrido.

"Os quiero enseñar algo que me llama la atención muchísimo. Es que no funciona absolutamente en ninguna red social de las que estamos nosotros acostumbrados a utilizar", asegura este joven malagueño.

Comienza abriendo TikTok y más allá de los vídeos que se guardó en Málaga antes de salir no ha podido cargar ninguno. Tampoco los de su perfil. Esto le pasa también con Instagram o YouTube.

"No puedo recargar nada y estoy con el wifi del hotel. Que no es broma, no funciona nada", asegura, insistiendo en que "es una paranoia porque es que no funciona nada".

Después muestra Google Maps, que tampoco funciona. "No puedes hacer nada. En WhatsApp, que le voy a hablar a mi madre, nada. Es un poco rollo para el turista que viene aquí", opina.

Incluso termina diciendo que casi no han salido a la calle porque se sienten "inseguros e indefensos".

Entre los comentarios de las personas que le han escrito le han comentado que use WeChat o que active una VPN para poder utilizarlas.