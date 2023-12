Elisabeth Duval comparte su árbol de Navidad y no se puede creer el aluvión de mensajes que recibe

Elizabeth Duval ha dado muchísimo que hablar en X, anteriormente Twitter, de forma involuntaria. La escritora y portavoz de Feminismo, Igualdad y Libertades LGBT+ de Sumar ha compartido su árbol de Navidad y se ha montado una que nadie esperaba.

Más de 1,2 millones de personas han visto la publicación de Duval en la que enseñaba el árbol de Navidad de su casa, un árbol poco habitual ya que está hecho de una montaña de libros.

"Hemos hecho un árbol de Navidad con lo que hemos encontrado", ha escrito la colaboradora de laSexta junto a la foto de los libros apilados y coronados por un gorro de rojo de Papá Noel.

Después del aluvión de mensajes, Duval ha querido responder a todos aquellos que la han llamado, entre otras cosas, "pedante" por hacer un árbol de Navidad con libros. "¿Cómo se puede ser tan pesaos y tener tanta mala leche? Me fascina, uno, que haya gente a la que le ofenda un montón que otra gente tenga libros en su casa y los lea. Y dos: que haya quien piense que hablar o mostrar libros es pedantería u ostentación. Esto me da pena", ha señalado.

En otra publicación ha añadido: "Estoy acostumbrada a que en esta red social sea ofensivo para algunos hasta el hecho de que otra gente respire y exista, pero me sigue y me seguirá dando pena, porque no renuncio tampoco a que seamos, en general, un poquito mejores y más generosas con los demás. Feliz Navidad".