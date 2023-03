Encuentra al perro de un vecino en el ascensor y lo que hace se lleva el aplauso de miles de personas

Un usuario de TikTok ha conquistado a cientos de miles de personas en la red social china al compartir lo que ha vivido con el perro de uno de sus vecinos.

Al subir al ascensor, el tiktoker se ha encontrado con la mascota de su vecino que parecía un poco perdido. Para encontrar a su dueño, el usuario chavi_paris ha ido subiendo con el perro piso por piso hasta ver que el animal reaccionase al edificio en el que vive para dejarlo ahí.

"He subido en el garaje y me lo he encontrado. Vamos a ir piso a piso a ver", dice el joven en el ascensor. En cada planta en la que para, le pregunta al perro si es esa la planta en la que vive.

"¿Tú de quién eres tío?", le dice de nuevo al perro que sale, se asoma al rellano del piso, ve que esa no es su casa y se vuelve a meter al ascensor. "Esto es surrealista", ha dicho mientras el ascensor seguía para arriba.

Finalmente, ya en el cuarto y último piso, cuando se ha abierto la puerta ha aparecido el dueño y el perro se ha quedado con él. El vídeo tiene en TikTok más de 300.000 'me gusta' y más de 2,4 millones de reproducciones.

En los comentarios muchos aplauden la actitud y el buen humor del chico y agradecen que se haya preocupado así del animal.