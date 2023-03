Un tiktoker muestra un supuesto método para destaponar la nariz y las mofas se multiplican

El internauta @ifekooficial se dedica a publicar vídeos en TikTok para mostrar los trucos que hacen a la gente "sentirse bien". En este caso, ha enseñado "el método japonés" utilizado para destaponar la nariz en caso de congestión nasal.

Al ser un síntoma típico del resfriado o la gripe, lo habitual sería emplear medicamentos para liberar la respiración. Sin embargo, lo cierto es que, para este tipo de situaciones, a veces es más eficaz utilizar métodos tradicionales como este, que es fácil y sencillo.

No obstante, el supuesto truco ha provocado una multitud de mofas entre los usuarios de TikTok, acumulando en pocas horas 28.000 'me gusta' y más de un millón de reproducciones.

"Un trucazo para cuando se te tapona la nariz. Yo no me lo creía y lo he probado. Y es que resulta que funciona", ha asegurado el tiktoker antes de explicar el método.

A continuación, ha señalado que lo primero que hay que hacer es saber cuál es la fosa nasal taponada. "Vamos a suponer que es la izquierda. Te pones una botella rígida debajo del sobaco derecho y aprietas con fuerza durante 20 segundos", ha relatado.

Según el internauta, "se supone que hay nervios o conexiones" entre ambas partes del cuerpo "que hace que de verdad te destapone la nariz". Si tienes taponado el lado izquierdo, se procede a lo mismo, pero con la botella en la axila contraria, ha añadido.

El vídeo de este tiktoker ha generado opiniones de todo tipo. Los más escépticos, la gran mayoría, han bromeado con que el método no sea real. "Me he dislocado el hombro, pero respiro perfectamente", ha dicho en modo jocoso uno de ellos.

Algunos, incluso, han bromeado con que llevan tiempo empleando el método, aunque siempre desde con un tono muy irónico. "Seguro que hay gente que lo ha hecho", ha señalado una usuaria.