Un enfermero es MUY MUY claro tras ver la queja de un usuario por tener que llevar mascarilla en la unidad de oncología

El usuario Perdidue, un enfermero muy popular en Twitter, no ha dudado en responder a un usuario que se había quejado en la red social de que le indicaron que era obligatorio llevar mascarilla en la unidad de oncología de un hospital público de Galicia.

"Me daría vergüenza ir con mi madre a la unidad de Oncología de un hospital y liarla tanto en el centro como en un hilo así en Twitter", ha criticado en un mensaje.

El enfermero ha reconocido que "vale que apelar al sentido común es una gilipollez", pero ha acabado reprochando la actitud del usuario. "Poner por delante el fanatismo a la salud de personas inmunodeprimidas es lamentable", ha sentenciado, en un tuit que acumula más de 3.000 me gusta en casi un día.

El protagonista había criticado que, tras acompañar a su madre al centro hospitalario, "una auxiliar se ha dirigido a mí en estos términos": "Tienes que ponerte la mascarilla, es obligatorio".

"Yo le he respondido que no, que la orden del Ministerio de Sanidad publicada ayer en el BOE revocaba la obligatoriedad del uso de la mascarilla en cualquier ámbito. Ella hizo caso omiso y cogió una mascarilla de un paquete y me instó a ponérmela, añadiendo. Dicen que no, que sigue siendo obligatoria. Me han dicho que aquí hay una excepción", relató, mostrando su enfado, pero consiguiendo el efecto contrario, tras recibir miles de comentarios en pocos días.