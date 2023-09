Enseña a su casera cómo está el microondas de su piso nuevo y la respuesta es de no dar crédito

Las redes sociales han propiciado que comportamientos que antes quedaban para uno mismo pasen a ser tema de conversación de cientos de miles de personas. Conversaciones con un mal jefe, situaciones extrañas a la hora de alquilar un piso o la respuesta de una casera a una petición de limpieza pueden convertirse, gracias a Twitter, en un tema global en pocas horas.

El último de estos tuits que se ha viralizado tiene que ver con una inquilina que acaba de llegar a su nuevo piso y una propietaria. "Acabo de llegar a mi nuevo piso. Me he encontrado el microondas así (después de que los caseros me diesen una charla de limpieza e higiene de 45 minutazos). Pero calienta", reza el enunciado del tuit.

Junto a varias fotos, la inquilina le dice a su casera que el microondas tiene tanto óxido que la rueda ni gira, a lo que ella le responde: "Pero calienta".

Una vez viralizado en Twitter han llegado los comentarios y las bromas. "Entonces calienta o no?", pregunta una usuaria. Para demostrar que lo hace de aquella ha manera ha compartido un vídeo donde enseña cómo calienta.

"He visto montañas rusas de madera que suenan mejor que eso", dicen tras ver el vídeo con el microondas en funcionamiento. Además, el tuit tiene un alcance de más de 800.000 personas y más de 12.600 'me gusta'.