Publica este WhatsApp con su jefe, la indignación es inmediata y ya hay consecuencias (y gordas)

La cuenta de Twitter @soycamarero, especializada en denunciar las miserias de la hostelería, ha provocado la indignación generalizada en esa red social al compartir una conversación de WhatsApp entre un trabajador y su jefe.

En los pantallazos se ve cómo el trabajador pregunta a su empleador a qué puede deberse que lleve dos meses sin recibir la nómina. El responsable, con muy malas formas, argumenta que el camarero no ha trabajado todos los días de los últimos meses.

"En julio cuando te cortaste el tendón te di tres días libres. Ya no trabajaste los 30 días del mes. En agosto, con la tontería de tu padre, te fuiste día y medio a Madrid", afirma. El trabajador responde rápidamente con su versión: "En julio fui con la baja médica en la mano, que era mínimo un mes, y por hacerte el favor solo estuve tres días".

"Y en agosto te pedí esos días, me los diste, y sabes que era por el cáncer de mi padre que tenemos que firmar herencias y mil cosas", añade. A partir de ahí, el jefe cae en descalificativos: "¿Hacerme el favor? ¿Tú eres tonto? Tu obligación es estar aquí de lunes a domingo de 11 a 11. Qué favor no, qué tres mierdas me cuentas".

Y sigue: "Soy y el que te hace un favor pagándote y dándote trabajo teniendo 21 putos años que eres un niñato". Además le dice que no tiene derecho a cobrar esos dos meses y deja caer: "Veremos este si te lo pago, que a mí exigencias las justas, sé dónde está tu abuela e igual se lleva algún disgusto, payaso".

Cuando el trabajador le hace ver que eso son amenazas, el hostelero replica: "Ve a denunciarlo si quieres, sabes que mi hermano es el jefe de la Policía de aquí. Lo mismo el que se va al calabazo eres tú".

El empleado explota entonces: "Estoy hasta los cojones de ti. Estoy 12 putísimas horas todos los putos días por 700 euros y encima, ¿tengo que estar agradecido? Voy a hablar con abogados, estoy harto de esto".

El empresario le llama entonces "subnormal" y le pide que le devuelva el uniforme: "Voy a buscar un abogado para encargarme de ti, asqueroso, muerto de hambre, y más te vale no buscar otro trabajo cerca porque me voy a encargar personalmente de que sepan lo asqueroso y trepa que eres".

La indignación en Twitter ha sido generalizada y poco después el trabajador ha escrito a @soycamarero para informarle de que había habido novedades: el hijo del jefe le ha dado el salario de los dos meses. "Mi jefe al parecer ve tu tiktok y le ha dado un ataque de ansiedad", señala.

"El padre mi jefe, tres de sus hermanos y su mujer se han personado aquí a gritos buscándole por las capturas, hemos tenido que cerrar persiana, no te imaginas la que hay montada", apunta antes de señalar que le ha pedido perdón hasta el padre del jefe.