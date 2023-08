Un producto de Lidl deja flipando a miles de personas, que dudan hasta de que sea real: sí, lo es

Un producto que vende Lidl desde hace tiempo está provocando ahora un buen revuelo en Twitter después de que una usuaria haya subido a esa red social un vídeo en el que muestra cómo es.

Se trata de una botella de una bebida espumosa, un cóctel de vino, cuya presentación es una auténtica fantasía, ya que al moverlo genera una especie de luz y reflejos de lo más curioso.

La usuaria @ymuchosmemes ha subido un vídeo enseñándolo y en apenas un día se acerca a 2.000 'me gusta', con gente a la que le cuesta creer que sea real.

"Ayer compré esto en el Lidl porque brilli brilli is my passion y porque valía 2€ y necesito que alguien me confirme si al rato de tomarlo haces pis con sparkles 😃✨", ha escrito la tuitera.

La bebida ya ha provocado en otras ocasiones numerosas publicaciones en TikTok. Por ejemplo, la usuaria @behealthycondeborita subió un vídeo en el que señalaba: "Mirad lo que me he encontrado en el Lidl. Una fantasía".

"Postureo máximo para la cena de Nochebuena", añadía antes de señalar que hay una variedad con sabor a melocotón y otra con sabor a cereza y granada. "Es muy dulce, para una copita está bien", sentenció.

Ahora ha provocado reacciones como estas: