Enseña qué cosa de Japón "deberíamos copiar en España" al ir a comprar ropa

El usuario de TikTok @buenosdiasporcierto ha publicado un vídeo enseñando qué "cosa" de Japón deberíamos copiar en España.

"Me estoy probando ropa en una tienda que se llama Muji. Me gusta bastante. Es ropa con corte japonés", ha empezado diciendo para contextualizar el momento.

Y así ha explicado qué quiere copiar de Japón: "Este cartel significa que hay una zona en la que no puedes llevar zapatos. Me quería probar unos y cuando me he dado la vuelta he visto que hay calzadores".

"A mí esto me está perfecto (...) Es súper cómodo", ha asegurado el joven para, a continuación, ponerse los mencionados zapatos con ayuda del utensilio.

Para terminar, ha aprovechado la grabación para explicar que "en Japón se lleva el tiro alto para los chicos y anchos de abajo".