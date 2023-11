Le dicen a Fatima Hamed que vuelva a su tierra y a ella le llueven los 'me gusta' con su respuesta

Fatima Hamed Hossain, concejal de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), está recibiendo cientos de 'me gusta' con la respuesta que le ha dado a una usuaria que le dijo que volviese a su tierra.

Hamed, nacida en Ceuta, escribió un mensaje en el que decía: "Esta semana lo de 'moros no, esto no es un zoo', o lo de 'España cristiana y no musulmana'… me repugna tremendamente".

"Lo último que necesitamos es que haya tanto odio en las calles", añadió antes de rematar: "Se nos está quedando un panorama nacional lleno de 'Torrentes' y nostálgicos de la dictadura".

Tras ello, una usuaria le ha respondido: "Vuelve a tu tierra y allí serás feliz". Y Hamed ha respondido tajante: "Vale, volveré a mi tierra. ¡Uy! Que ya estoy en ella, querida. Y ya llevamos algunas generaciones".

No es la primera vez que Hamed tiene que responder a algunos comentarios de ese estilo. En enero, el portavoz de Vox Carlos Verdejo aseguró: "Aquí hay marroquíes de DNI y se dice abiertamente y aquí hay promarroquíes".

"La gente que es española, tanto de origen o no, el que se siente español de verdad, quiere vivir como un español y respeta la idiosincrasia, al cultura, la historia de España, siempre se va sentir respetado y respaldado por nosotros", afirmó

Tras ello tomó la palabra Hamed: "Tiene usted un gravísimo problema de identidad, lo ha tenido siempre, algo han debido de explicarle mal y algo pretende hacer usted para perjudicar a toda la ciudad".

"Se lo voy a repetir por enésima vez: quien le habla es de nacionalidad española, es ceutí con muchísmo orgullo y es lo primero que digo en todas partes, soy musulmana y soy de origen marroquí porque mis bisabuelos lo eran", subrayó.

"¿Qué problema hay? ¿Tengo que avergonzarme por eso? ¿Tendría que avergonzarme si mis orígenes fueran italianos, franceses portugueses? Usted tiene un gravísimo problema con eso", insistió.

"Además no tengo por qué estar ni diciéndole constantemente que soy española, pero ni yo ni ninguna otra persona cuyo credo no sea el mismo que el suyo. Pero es que su credo, lamentablemente, es el de odio, y eso es lo peor que nos puede pasar a todos", se lamentó Hamed.

"Usted está viendo que en esta ciudad nos respetamos, quien no convive coexiste de manera respetuosa cuanto menos y no hay ningún problema en la gente, más que aquellos problemas que usted pretende crear. Nosotros no consideramos que ningún ceutí ni español sea mejor que otro según el credo, según al ideología. Todos somos iguales ante la ley", garantizó.

Y remató: "Se tiene que ir, no puede soportar que se diga la verdad, prefiere dar la espalda y luego volverá a contarnos sus soflamas".