Un ingeniero utiliza una IA para solicitar trabajo a numerosas empresas y no queda nada satisfecho

Julian Joseph es ingeniero de software y utilizó la plataforma LazyApply, una herramienta enfocada a la búsqueda de empleo masivo, para conseguir un nuevo puesto de trabajo, ha informado el diario Wired.

De esta forma, mandó, gracias a la mencionada inteligencia artificial, más de 5.000 solicitudes en pocos segundos. Sin embargo, solo consiguió 20 entrevistas de trabajo.

Se trata de una cifra muy baja teniendo en cuenta el gran número de solicitudes que envió. Es por eso que el ingeniero cree que "algo está roto en el proceso".

Todavía se desconoce qué ha podido pasar. No obstante, algunos apuntan a la posibilidad de que su perfil no haya llamado la atención de las empresas, no se ajuste a las necesidades de estas o que incluso no hayan leído su currículum.

A pesar de que el uso de este tipo de herramientas están más que nunca a la orden del día, son muchos los que a día de hoy desconfían de su utilidad.