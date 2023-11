Entra en Google Drive, abre una carpeta de su expareja y lo que se encuentra es digno de ver

La usuaria de X @SaritaRW96 ha publicado lo que se ha encontrado en una carpeta de Google Drive que tenía con su expareja y que usó el tiempo que estuvieron juntos.

"Hoy me dio por mirar el drive y recordé que tenía una carpeta compartida con un ex (novio) en 2016", ha empezado explicando la joven.

Como siempre le ha encantado leer y en aquel momento no tenía dinero para "comprar libros todos los meses, él los descargaba y los metía ahí". Gracias a esto, podía leer nuevas obras de manera regular.

A pesar de haberlo dejado en 2016, ha entrado en la mencionada carpeta y se ha percatado de que el joven siguió añadiendo libros hasta 2018, es decir, dos años después de haber terminado la relación.

Tras los comentarios de algunos internautas, a continuación ha añadido esto: "Para los que dicen que vuelva con él, no. Es una etapa que ya pasó. Tengo mi vida y el tendrá la suya".

No obstante, ha opinado que, aunque no acabaron bien, "es un detalle bonito". Y con esta reflexión ha concluido el relato: "Las relaciones son para saber lo que quieres y lo que no. Dicho queda".

La publicación ha acumulado 85.000 'me gusta' y más de 3.000 retuits, además de multitud de reacciones.