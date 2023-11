Le registra un policía y el comentario que le suelta al ver que lleva un cepillo de dientes es épico

El usuario de X, antes Twitter, @kekierease ha publicado la conversación que ha tenido con un policía tras ver lo que llevaba en el bolso.

Ocurrió al acudir a una fiesta y ver que llevaba un cepillo de dientes dentro de la mochila que portaba.

"Recordemos que ayer un policía me registró de fiesta y, cuando me vio el cepillo de dientes, me dijo que era muy optimista", ha relatado el joven en su cuenta de X.

Al verlo, el agente pensó que lo llevaba por si ligaba con alguna persona en la mencionada fiesta y finalmente dormía en su casa, ha dando a entender el tuitero.

El momento ha generado multitud de comentarios en la red. También ha acumulado 21.000 'me gusta' y más de 600 retuits.