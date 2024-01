Envía a su novio a por compresas "de las de siempre" y se queda alucinado por todo lo que encuentra

El creador de contenido @javimaska ha tenido un gran dilema, uno con el que posiblemente muchos se hayan sentido identificados, por lo perdido que se ha sentido cuando su novia le envió a comprar compresas "de las de siempre".

"Me ha enviado a por compresas de las de siempre, que deben tener alas", ha dicho algo confundido al principio del vídeo, que ha acumulado más de 259.000 'me gusta'.

Ha ido nombrando, cada vez más desconcertado, cada uno de los tipos de comprensas que había en las estanterías: "Normal alas, súper alas, super plus alas, fina y segura normal alas, fina y segura normal sin alas, pero luego tenemos alas, noche alas...". Una gran variedad de compresas que no entendía para que servía, así que se decantó por una.

"Puesto a jugárnosla, voy a coger cottonlike normal alas", ha decidido. Para su sorpresa, ha acertado a la primera, y como regalo adicional, le dio una bolsa de bombones de chocolate blanco.

Algunas usuarias han comentado algunas anécdotas parecidas a los que le ha pasado a @javimaska: "Mandé comprar a mi novio compresas y me trajo salva slips". "Un día un hombre me pidió ayuda para elegir mascarilla del pelo, le pregunté cómo tenía el pelo su mujer y me dijo que lo tenía bonito", ha comentado otra usuaria entre risas.