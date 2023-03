Ernesto Sevilla da detalles muy concretos de cómo fue compartir piso con Raúl Cimas

Ernesto Sevilla ha contado en Y de beber albóndigas, el podcast de Santi Alverú, cómo fue compartir piso con Raúl Cimas. El actor y director de cine ha contado que durante una época compartió piso con Julián López pero donde se ha explayado es al hablar de esa etapa vital junto a Cimas.

"Todos mis compañeros de piso ahora parecen ilustres pero cuando yo compartí con ellos piso eran unos desgraciados. Me encantaría volver a ese momento con Raúl Cimas, lo bien que lo pasamos, las aventuras que teníamos aunque era bastante guarrete", ha explicado.

En realidad, los dos eran así y ha contado que "él hizo cosas increíbles": "No he visto en mi puta vida una cocina así. Donde los platos no había platos, estaban todos en el fregadero. En la cocina había un papel albal que puso el casero y no se movió de ahí nunca más".

Además, ha señalado que siempre había "un charco de aceite o una patata". "La cocina no se limpio en dos años. La pared había como mucha grasa, grasilla, tú la tocabas y te quedabas pegado", ha contado.

Pero aún hay más: "El interfono para abrir la puerta estaba en la cocina, hubo un momento que lo fui a coger porque llamaban. Lo cogí, me lo pegué y digo 'sí, sube' y cuando me lo quité me arranqué unos pelos de la patilla. Miré y había pelos de otra gente".

Cuando dejó el telefonillo le dijo a Cimas lo de los pelos y él le dijo "no te pegues el telefonillo".