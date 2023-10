Escribe esta guía para sus hijos por si "mamá o papá se ponen muy malitos" y el resultado es tremendo

La usuaria de Twitter @MellamanSiL ha compartido en su perfil la guía que ha hecho a mano para que sus hijos puedan avisar a alguien si "mamá o papá se ponen muy malitos"

"¿Qué harían mis peques si me pasa algo y estamos solos en casa? Es la pregunta que me he hecho hoy cuando casi me da un chungo por lo que estoy viviendo en el trabajo y creía que iba a perder el conocimiento", ha señalado, justo antes de compartir lo que ha detallado, paso a paso en una guía.

"Es un paso a paso de lo que mini guerrera debe hacer (mini vikingo es demasiado chiqui) y empieza por como encender el móvil porque, ante los nervios, puede que se le olvide o lo apague sin querer", ha detallado.

Por si os puede servir para hacer una en casa.



Es un paso a paso de lo que mini guerrera debe hacer (mini vikingo es demasiado chiqui) y empieza por como encender el móvil porque, ante los nervios, puede que se le olvide o lo apague sin querer.



He incluido información+ pic.twitter.com/mP765O7lL6 — Friki Mamá (@MellamanSiL) October 13, 2023

En las imágenes, la protagonista enseña 15 pasos a seguir: "¿Qué hago si mamá o papá se ponen muy malitos o se desmayan y no hay nadie más en casa?".

"1. Intento mantenerme calmada. 2. Cojo el móvil de mamá o papá. 3. Enciendo el móvil. 4. Si por los nervios lo he apagado, lo enciendo. Me piden el 'PIN' (pone las claves de cada teléfono). 5. Cuando enciendo la pantalla del móvil, abajo, sale la palabra 'Emergencia'", recoge en las dos primeras hojas, en las que también recrea un teléfono móvil para indicarlo los sitios en los que debe pulsar.

La progenitora avisa de que, nada más pulsar en la tecla 'Emergencia', los pequeños deberán marcar "el número 112 y doy al botón verde". "7. Te atenderá una persona. A veces tardan un poco en responder. ¡Tranquila! Lo haces muy bien", apunta.

Hasta llegar al paso 15, la usuaria detalla a sus hijos que tendrán que dar sus datos y explicar "lo que ocurre" de una forma "tranquila". "¡Recuerda! No tenemos alergias ni a medicamentos, ni a comida", añade.

Por si hiciera falta, también ha dejado hasta seis números más por si tienen que llamar a alguien para que "vengan a cuidaros". Unos pasos que terminan con un mensaje que están replicando muchas personas en redes: "¡Lo has hecho genial!".

Médica y de contacto relevante en un sobre para que entregue al personal sanitario que venga, y otra hoja con los patrones de los móviles por si lo necesitara.



Nuestros teléfonos se los sabe, pero se los he incluido porque n una situación así se puede olvidar.+ pic.twitter.com/p5b4z8U01M — Friki Mamá (@MellamanSiL) October 13, 2023

Además de llevarse más de 14.600 me gusta en pocas horas, mucha gente ha aplaudido el trabajo que la protagonista ha hecho con la guía.