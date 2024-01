Escribe una reseña sobre lo que le pasó al entrar en un bar para ir al baño con urgencia: es poesía

Cuando la necesidad aprieta, cualquier remedio es bienvenido. Si no, que se lo digan al cliente de un bar, que lo fue por pura necesidad, y que luego ha dejado una reseña sobre el establecimiento que es pura fantasía.

El texto, subido a X (el antiguo Twitter) por la popular cuenta @soycamarero, otorga al bar únicamente dos estrella sobre cinco por un motivo bien sencillo: "Es muy caro".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Dicho eso, el cliente narra su peripecia: "Me estaba meando encima con la sensación de que un diluvio, parecido al diluvio con el que Noé salvo al mundo, me fuese a suceder antes de llegar a cualquier baño público cerca de la estación de ferrocarriles".

"Entonces me dispuse a entrar en este local con el fin de comprar una botella de agua y poder vaciar mi bufeta ardiente de sudor con el aguante que llevaba", prosigue.

Y ahí vienen los 'peros': "Para sorpresa mía, este sitio es carísimo. Pensando que un agua me costaría nada y menos me decidí a comprarla, pero fue en ese instante antes de pagar que tuve que asistir al servicio y al volver... un derrumbe económico me cayó encima como si de las entrañas de la tierra resurgiera el ángel caído y me hiciera contribuir a la codicia de los ricachones con tres euros por un agua".

En los comentarios, un usuario señala: "La gente no es consciente que los baños de un local NO son públicos".

"Que la limpieza, el agua, el jabón, el papel, y el mantenimiento de las instalaciones las paga el propietario. Por mucha prosa que tenga el individuo todavía es barato los 3 € que pago. Hay que mirar más allá", dice.

Y otra persona señala: "Qué gracioso! Y qué mal lo tuvo que pasar el menda este".