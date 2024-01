La forma en que esta estadounidense explica a sus seguidores qué es un bidé: un documento imperdible

La usuaria de TikTok @rivieradreamer, una estadounidense que vive en Italia, se ha visto obligada a explicar a sus compatriotas qué es un bidé después de que algunos se lo preguntaran al verlo en el baño de la casa en la que vive.

En concreto, un usuario mostró su sorpresa al considerar que tenía dos retretes. "El que está detrás es en realidad un inodoro y luego el que está más cerca es un bidé", empieza aclarando ella.

"Aquí otra vista de un bidé en la pared de un baño. Los hay en todas las casas italianas. Encontrarás un retrate y un bidé en todos los baños", explica.

Y luego entra en detalles: "Y básicamente solo abres el agua, sale por el extremo del grifo y te sientas de frente o del revés, depende de ti".

"Y así es como te limpias después de ir al baño. Creo que es un gran invento. No sé por qué no los usamos en Estados Unidos, pero me encanta tener bidé en Italia", concluye.

En los comentarios, un usuario señala: "Tengo bidé… ¡¡¡me cambia la vida!!!!". Y otro: "Se ha demostrado que utilizar un bidé es mucho más higiénico y saludable que utilizar papel".