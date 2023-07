Un español cuenta la realidad de buscar trabajo en Australia: no es tan ideal como a veces se pinta

El usuario de TikTok @mikeperlines_., un español que vive en Australia, ha contado la realidad de buscar trabajo en aquel país y que dista de la visión idealizada que muchas veces se da del extranjero.

"Acabo de salir de una entrevista de trabajo y, mirad, una de las cosas que hacemos aquí en Australia la mayoría de la gente es que tenemos varios currículum. Depende a qué trabajo vayas a echar, echas un currículum u otro", empieza explicando.

"¿Qué pasa? Que muchas veces te llaman por teléfono, no te enteras de una mierda porque por teléfono es imposible muchas veces enterarse", prosigue.

Y ahí empiezan los problemas: "Vas a la entrevista y no tienes ni puta idea de qué es la entrevista porque hoy, por ejemplo, me ha pasado, era un hotel restaurante y claro me dice la entrevistadora: 'Cuéntame tu experiencia'. Y yo diciéndome: 'No sé para qué es el puesto de trabajo, no sé qué currículum he dado".

"Entonces depende de para qué es el puesto cuento una cosa u otra cosa", añade el usuario que ha provocado numerosos comentarios.

"jajaja identificado", dice una persona. Otro usuario ahonda más en las razones: "Porque allí suelen ser trabajos tipo, peluquero, camarero, etc, entonces la experiencia de peluquero no te sirve en hostelería etc".

Un tercer usuario destaca, en relación a eso mismo: "En España también se hace, depende de a qué quieras trabajar añades unas experiencias u otras. Si es camarero añades tu experiencia en hostelería".