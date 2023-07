Pide cochinillo a la segoviana en un restaurante español de EEUU y lo que sirven da mucho que hablar

La usuaria de TikTok @aquisandrax está dando mucho de qué hablar en Twitter tras compartir en esa red social su experiencia al ir a comer a un restaurante de comida española en Miami, Estados Unidos.

La mujer, que se muestra encantada con la calidad y el sabor de los platos, empieza su experiencia con pan y aceite: "No es pan gallego, es como una baguette, pero está calentito por dentro".

"Otro punto positivo es que está sonando Amaral", dice antes de seguir con la comida: "Hemos pedido unas croquetas de cabrales, otras de jamón", dice antes de destacar la "intensidad" del sabor y de elegir la de cabrales cómo la mejor: "Está mas lograda".

Y después llega el plato que más está dando de qué hablar: "He pedido un cochinillo a la segoviana que tenía muchas ganas de comer esto. Mirad el crujiente de la piel. Me estoy poniendo nerviosa, no sé por dónde atacar, lleva cebolla caramelizada, y manzana o pera, no sé qué es eso. La patata sabe igual de buena que cuando hago yo asado en mi casa. Cómo cruje. Qué bueno", dice antes de preguntar a los segovianos cómo de auténtico lo ven.

"Soy Segoviana, no se parece nada jajjajjaja pero tiene buena pinta", ha respondido un usuario. Y otro señala: "Pues el color del cochinillo ni se parece, en Segovia los cochinillos son dorados. ¿¿Parece que lleva salsa??".

En otro comentario, una persona señala: "El cochinillo tiene buena pinta, pero a la segoviana no es 😁". Y, en el mismo sentido, otro usuario añade: "Eso no es cochinillo a la segoviana pero igual seguro estaba rico JAJAJSJAJSJ".

@aquisandrax admite que ni en España había comido nunca un cuchinillo a la segoviana, pero subraya que tenía muchas ganas de probarlo. Por lo demás, la comida la completa con un arroz caldoso de bogavante.

"Rico, la verdad que rico. No te voy a decir que como en España, no te voy a mentir, pero rico. Para chuparse los dedos toda la comida española. Viva España", dice antes de mostrar que le pusieron cuatro tuppers para llevarse las sobras de la comida, que costó 141 dólares.