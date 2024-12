Esta foto de los reyes provoca un alboroto: ver la razón no es fácil, pero una experta lo aclara

Una foto de los reyes tomada durante su visita de Estado a Italia y distribuida por la propia Casa Real ha provocado un alboroto en las redes sociales, donde muchos están criticando a Letizia por lo que se ve en la imagen.

En la instantánea, los monarcas caminan por la calle en un momento aparentemente normal pero que ha llamado la atención de los más amantes del protocolo: Letizia camina por delante del rey.

El usuario de X @Josemn1_ se ha hecho eco de la foto junto al mensaje: "Un paso por delante del rey". Y, a partir de ahí, se han sucedido la reacciones. "Pues muy mal por ella estas son las cosas que no me gustan. Hay que respetar el protocolo siempre", dice una persona. Otra usuaria es más dura: "Esta mujer sobra en todas partes pq no tiene educación".

Pero la razón está lejos de eso, como ha señalado Diana Rubio, experta en protocolo, que ha mostrado un vídeo en el que se ve cómo un responsable del acto indica a Letizia que camine delante, ante la evidente incomodidad de ella.

"Entiendo que cada país tiene sus costumbres y cada maestro su librillo pero esto de indicar a la reina por delante de anfitrión y jefe de Estado invitado, tengo mis reticencias al respecto y por la cara de doña Letizia, parece que ella también", ha subrayado la experta.