Esta pizzería de Valdemoro rompe el contador de 'me gusta' con estos carteles en su puerta

Los carteles que una pizzería de la localidad madrileña de Valdemoro ha colocado en su local están triunfando masivamente en las redes sociales, hasta el punto de superar en pocas horas los 5.000 'me gusta'.

Las fotos de los letreros los ha subido a la plataforma X el usuario @ElHombreMalo junto al mensaje: "La mejor pizzería de Madrid la ha montado un Serbio (creo) en Valdemoro. El tío tiene un sistema y no va a venir tu a jodérselo. No hay que arreglar lo que no está roto".

En uno de esos carteles se enumeran tres "reglas de oro". La primera de ellas es "ser educado": "Entender que la comida no sale de la lata ni el camarero tiene alas. Aquí para ciertos productos trabajamos hasta siete días, así que paciencia, te tocará tu turno. No destrocen pegatinas de las mesas".

La segunda de esas normas es "tener el sentido del humor activo": "No tomarte como una ofenda expresiones o costumbres de otros clientes y darnos reseñas negativas, tirando a la basura todo el esfuerzo nuestro y de los clientes que nos han apoyado constante para que tú puedas cenar una pizza diferente en esta pizzería a día de hoy".

La tercera regla de oro es leer el QR antes de pedir mesa y organizar tu pedido: "Qué hacemos y qué no hacemos. Somos autores, así que somos diferentes. Para que cuando nos pidas mesa sepas con exactitud lo que quieres. El tiempo es puro oro para nosotros. Tus minutos de indecisión te hacen perder prioridad en los turnos del horno".

Por si no había quedado claro, el cartel remata diciendo: "¿No estás de acuerdo o no puedes cumplir estas reglas? Recuerda: este restaurante no es para ti, sigue caminando y vete con dios!".

Además, en otro cartel explica de forma pormenorizada cómo se organizan en cuanto a horarios en el trabajo para que todos los clientes entiendan por qué es necesario hacer el anticipo de comida.

En los comentarios, son muchos los usuarios que aplauden los letreros. "Me parece una puta maravilla. Y si te parece mal, no te acerques", dice uno. Y otro: "De putísima madre que haga esto la verdad, debería ser así en más sitios tío nos hemos acostumbrado demasiado al fast food".

Aunque también hay quien lo acaba de verlo claro: "Tremendo que se esté glorificando que para que puedas comer un trozo de comida, necesites sacarte el formulario A-38 de las 12 pruebas de Asteríx". Y otro: "Me he encontrado con este ejemplo perfecto de gestión de expectativas del cliente. En este caso, el producto es el centro y no el cliente. La experiencia es el producto y si lo quieres, te tienes que adaptar. Es un modelo, como cualquier otro. ¿Qué os parece al resto?".