Estalla con lo que se ha encontrado en una tienda de ropa: es una absoluta vergüenza

La usuaria de TikTok Marta Peñate Amado está logrando gran difusión en esa red social gracias a un enervado mensaje que ha publicado tras lo que ha encontrado en varias de las principales cadenas de tiendas de ropa.

"No entiendo que las chicas de Zara, de Stradivarius, de Primark... tengan siempre cara de culo. Tienen que recoger la ropa que tiramos al suelo porque para eso les pagan. ¿O no? No lo entiendo la verdad", empieza diciendo irónica.

Luego, se explica: "Me he tenido que ir de las tiendas. No entiendo que tengáis la poca vergüenza de ir al trabajo de nadie y dejar las cosas hechas una mierda".

Mientras dice eso, enseña en imágenes una tienda en la que los clientes han tirado toda la ropa al suelo.

"Porque igual que te gustaría a ti que te respetaran en tu trabajo, tú también tienes que respetar el trabajo de los demás Realmente os prometo que me he puesto de mal humor. Si fuéramos todos un poquito más civilizados, quizá podríamos comprar y mirar bien la ropa, porque obviamente llego allí, lo veo todo tirado por el suelo y no puedo ni siquiera mirar las prendas bien porque están tiradas por el suelo o todas amontonadas en un mismo estante", se queja.

Y finaliza: "Respeta a las chicas que trabajan allí y a los chicos y también respeta a la gente que va a comprar después que tú y quiere ver las prendas bien".

Entre los comentarios destaca el de una persona que dice: "Yo cuando trabajaba en Primark no me gustaba cuando la gente desdoblaba todo. Lo doblaba todo en segundos y venía una y me lo desordenaba todo".