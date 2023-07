Este cartel de un vecino a otros indigna como pocos: dice que no es homófobo, pero...

El cartel que un vecino dejó a otros que le molestaban está generando una enorme controversia en Twitter, donde muchos usuarios no acaban de entender el porqué de ese texto.

El letrero, que ha subido a Twitter la cuenta @LiosdeVecinos, está encabezado ya por un título que deja claro por dónde va el mensaje: "A los fogosos vecinos gays del loft de la primera parte".

"Ante todo, he de indicaros que me llamo José, vivo en el chalé número 9 y soy un vecino pro-LGTB. Así que ni me escondo, ni soy homófobo. Es más, los gays me encantáis, pus me parecéis la personas más inspiradoras que he conocido nunca. Yo estoy de vuestra parte", empieza diciendo en un momento del texto que muchos no han entendido porque no comprenden por qué se hace tanto hincapié en la orientación sexual de los implicados.

Y sigue: "Chicos, sé que hace un calor infernal en Madrid y por eso dejáis las ventanas abiertas, al igual que mi mujer y yo. Pero el problema viene que desde el pasado martes 25 de julio (estamos hoy a viernes 28 de julio) escuchamos de madrugada vuestros sonidos de actividad sexual de manera fuerte, aun estando nosotros en el otro lado".

"No sé so habréis recibido quejas de los vecinos de vuestro loft, pero nosotros necesitamos descansar. Descasaremos cuando vayamos de vacaciones, pero la obligación y el respeto por lo demás es lo primero", prosigue.

Y acaba finalizando: "Se puede disfrutar del amor sin hacer tanto ruido. Si no, procurad al menos conteneros. Que insisto que me parece maravilloso el amor gay, pero pensad en el descanso de los demás. Con bueno rollo os lo digo".

El cartel ha provocado numerosas reacciones de indignación como estas: