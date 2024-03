Este minuto de Juan y Medio 'El Hormiguero' se está viendo ahora 200.000 veces

Apenas un minuto que el presentador Juan y Medio protagonizó en febrero de 2020 en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3, está dando ahora mucho de qué hablar hasta el punto de superar las 200.000 visualizaciones en menos de un día.

En ese momento, que ha recuperado en X el usuario @Mrlopera__, Motos le pregunta: "¿Qué es lo más importante que has aprendido tú de la gente mayor?". "Que nosotros solo tenemos derechos y ellos solo han tenido obligaciones", empieza diciendo Juan y Medio.

"No han tenido consideración de ningún tipo y no ha pisado nadie un psicólogo. No han podido tener relaciones sexuales plenas, expresar sus opiniones y todo el mundo ha ido a trabajar, ha cumplido y ha sacado una generación entera", subraya.

"Yo no me cobijo a la sombra de ningún árbol que puse yo ni bebo en las fuentes que he encontrado yo. Yo no he hecho nada, yo me lo he encontrado todo hecho. ¿Por qué? Por estos, que salieron de una guerra y levantaron un país con una dignidad, con una nobleza y con una inteligencia natural sin estudios, y sometidos", prosigue.

"Esta gente cada día me da a mí una lección de vida. Yo estoy muy orgulloso de que un programa dedique tiempo a aquellos que nos han traído hasta donde estamos, sin ningún tipo de reconocimiento. En mi programa se les reconoce y se les quiere y se les trata con el máximo respeto, que es lo mínimo que se puede hacer con esta gente", finaliza.