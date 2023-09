Esto es lo que pasa cuando un extranjero prueba el Cola Cao por primera vez

La usuaria de TikTok @sarahmpov, una estadounidense que vive en España, ha probado por primera vez un producto muy arraigado en España pero que fuera de este país es muy complicado de encontrar: el Cola Cao.

"Al fin tengo compañeros de piso. Esta es una de mis compañeras. Se llama Elena y me está haciendo un Cola Cao. Ella dice que es típico de España", empieza explicando la mujer.

Para que sus seguidores que no son españoles la entiendan, la usuaria señala que en España "la gente toma esto en lugar de Nesquik a veces", por lo que dice que "es como la versión española del Nesquik".

"Primero calientas la leche, luego lo añades en la leche. Calentando la leche antes hace que se disuelva más rápido" observa la mujer, que admite tener dudas de si alguna vez ha tomado leche con Nesquik".

"Así que no sé si puedo compararlo. Pero obviamente he tomado leche con chocolate", dice antes de sorber el Cola Cao con una pajita y sentenciar: "Sabe a chocolate caliente. Pero es más... más líquido, más ligero. Me gusta. 8 sobre 10".