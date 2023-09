Una mexicana cuenta qué le pasó en una panadería de España, algunos españoles se enfadan y responde

La usuaria mexicana de TikTok @perfume_de_gardenia ha molestado a algunos españoles, a los que ha respondido después, tras contar lo que le pasó en una panadería cuando estaba de viaje en España y subrayar lo que acabó haciendo ella.

La mujer dice que, tras lo sucedido, tuvo que acabar fingiendo el acento español para ocultar su procedencia. "Yo viajé desde San Sebastián hasta la Costa Brava, pasando por Barcelona. Y para esto tienes que pasar por muchos pueblitos en los que no están acostumbrados a los turistas", empieza relatando.

Dice que llegó a una pequeña tienda donde vendían pan y que vio "unos panes a los que llamaban dobladillos": "Yo me fijaba que pedían el pelo de ángel. Entonces yo le pregunté a la persona a qué sabe el pelo de ángel y que si a todos se les llamaba dobladillos o solamente a algunos".

"Esta persona me dijo muy disgustada: bueno, pues un dobladillo es un dobladillo y sabe a lo que sabe. Así, nada más. Entonces yo me sentí fatal. Había más personas allí que se me quedaron mirando como bicho raro y hasta se burlaron. Entonces yo decidí desde ahí fingir el acento", concluye antes de mostrarse a sí misma en un médico fingiendo el acento.

Tras el vídeo, algunos usuarios han tratado de encontrar explicación a lo sucedido: "Son muy directos. Es su forma. Tú tranquila y no lo tomes tan personal".

La usuaria ha publicado un vídeo después en el que responde a los españoles que se han molestado por su vídeo: "Parece ser que a los españoles no les gustó mucho el vídeo que hice sobre España. Solamente quiero aclarar que ésta fue mi experiencia personal".

"Por supuesto que no en todos los rincones de España son así Hay gente muy linda. No nos importa que nos digan que estamos gorditos y bajitos, pero ya aprovechando que nos regrese todo el oro que nos robaron", zanja.

Un usuaria ha respondido a su vez: "De todos los países por conocer en Europa, todo mundo el ultimo que me recomienda es España, más que nada por la gente 🤔". Y otro añade: "Pero si es verdad, me toco ir a Madrid y Sevilla y la verdad lugar que nos escuchaban el acento diferente nos miraban raro y trataban feo".