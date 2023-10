Estos dos minutos de una médica contando cómo sería España sin sanidad pública impactan y mucho

La anestesióloga Elena Casado Pineda, muy conocida en las redes como @Medicilio, protagoniza uno de los vídeos más difundidos de las últimas horas después de que varios usuarios (y ella misma) lo hayan rescatado ahora en las redes sociales.

En las imágenes, la sanitaria resalta la importancia de la sanidad pública en España. Y lo hace de una forma rotunda e incluso indignada.

"A mí me sigue sorprendiendo la ignorancia de algunos y algunas. Que sigan pidiendo la privatización de la sanidad pública. No sé si os dais cuenta de que, efectivamente, cuando empecemos a privatizar y se tenga que acceder a la asistencia sanitaria a través de seguros privados, no os dais cuenta de que el seguro privado al que tú puedes acceder con tu mierda de salario mínimo interprofesional básico no es el mismo al que puede acceder tu jefe con un seguro premium", avisa.

"Y que, encima, tu seguro de mierda básico con tu SMI tiene copagos que ese premium tiene más bajos. De manera que tu seguro más barato, porque no te puedes permitir uno más caro, cuando necesitas asistencia sanitaria, tiene unos copagos que no te puedes permitir", insiste.

Además, responde a todos aquellos que dicen que eso nunca va a pasar: "¿Os habéis leído los putos programas electorales? Porque yo sí y los del PP, al menos en la Comunidad Valenciana, tienen la palabra privatización cada dos párrafos".

"Y cuando hablo de privatización no hablo de que tengas que ir a pagar a tocateja. uiere decir como en Alemania o en Países Bajos, que la asistencia sanitaria se presta a través de seguros privados. Que un parto te vale 3.000 euros, que los copagos de traumatología pueden ser 200 euros una escayola, que no os enteráis, que habláis mierda y ni si quiera sabéis cómo funcionan los sistemas sanitarios europeos", critica.

Y prosigue: "Que lo que tenemos en España es muy bueno para los pacientes, cosa que por ejemplo para los profesionales no. Hace gracia cuando decís que yo defiendo la sanidad pública y sus sistema por intereses personales. No, perdona, yo cobraría más en un sistema Bismarck. Yo podría tener un seguro que me lo cubriría prácticamente todo y podría permitirme los copagos porque cobraría una pasta, pero tengo una cosa que se llama conciencia social y me preocupa el bienestar común", resalta.

Y remata: "Yo me conformo con tener derechos laborales y un sueldo. No necesito más. Prefiero sacrificarlo a cambio de que la gente tenga una sanidad pública decente, pero como parece que sabéis más... ya lloraréis porque cuando os deis cuenta de esto será demasiado tarde".