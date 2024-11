Estos son los platos de la gastronomía española que más les gustan a los chinos

La creadora de contenido Alba (@albachnn) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuáles son los platos de la gastronomía española que más les gustan a las personas chinas.

"¿Cuáles son los platos españoles que más les gustan a los chinos? He estado scrolleando la red social China y me he encontrado un post que pregunta a los estudiantes que vienen de China sobre su plato favorito de España", ha contado la tiktoker.

"Lo que voy a hacer será leerme los 20 primeros comentarios donde esté escrito o en español o donde salga alguna imagen", ha continuando explicado la creadora de contenido, justo antes de empezar a enumerar la clasificación.

Así, el primer comentario que ha encontrado es bastante sorprendente: el llaollao. Después, con dos votos cada uno, los platos más nombrados por los usuarios chinos han sido los churros, las gambas al ajillo, las patatas bravas, el pan con tomate catalán, el fuet y, como bebida, la sangría.

Además, con un voto cada uno, también han mencionado el arroz con leche, la paella, el jamón, la napolitana de chocolate, el rabo de toro, los macarrones, las aceitunas, los chipirones, la tortilla de patata y el turrón.

"La tortilla de patata sólo ha salido una vez, esto es un crimen", ha comentado la tiktoker, quien ha añadido que esperaba que se repitiesen más los platos más típicos, como la tortilla de patata o el jamón.

Asimismo, en la sección de comentarios los usuarios también han echado en falta menciones a algunos platos típicos, como es el caso de las croquetas, la ensaladilla rusa o la fabada asturiana.