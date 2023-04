Eva soriano pone en apuros a Arturo Valls con esta pregunta sobre 'Camera Café' 

Eva Soriano ha puesto en apuros a Arturo Valls con una pregunta sobre la serie —de la que después se hizo una película— Camera Café en el programa Showriano, que presenta en Movistar+.

"Del elenco de Camera Café, a quién matarías, con quién te casarías y a quién te follarías", ha planteado directamente la presentadora. "Empezamos fuerte, ¿eh?", ha respondido Valls entre perplejo y divertido y ella ha explicado que "es una pregunta que hay siempre aquí".

Ante esto, Valls, que no ha sabido qué responder, ha reaccionado con un: "Bueno , y qué más, y qué más me cuentas". "¿Me meto en ese jardín? No, ¿no?", ha dicho en un principio.

Después, sin embargo, se ha lanzado. "A ver, con la broma, mataría a... A Ana Milán. O sea, estoy pensando en la ficción, eso igual no vale, claro", ha dicho. "No, no, sí, matarías a Ana Milán", ha respondido Soriano con un exagerado guiño a cámara. "Por la ficción, claro", ha apuntado mientras repetía el guiño de ojos.

Mientras, Valls ha explicado que ha tomado esa decisión porque la actriz era su archienemiga en la serie de televisión. Pero rápidamente se ha unido a las bromas de Soriano y ha señala que Ana le cae "muy bien", mientras repetía el guiño de la presentadora.

"Vale, Ana Milán porque en la ficción os llevábais muy mal", ha afirmado ella entonces, y Valls ha repetido que era su "archienemiga". "En la vida real cómo voy a matar a un compañero. No, no, no", ha añadido este. "Obviamente es un juego", ha aclarado Soriano entonces.

Y Valls ha concluido el tema con una broma final ante las risas de todos: "Cómo voy a matar a un compañero. Ahora, follármelo... ¿te imaginas?".