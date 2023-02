Hasta Arturo Valls comenta la "paella" que se ha visto en el cumpleaños de Julio José Iglesias

Julio José Iglesias, hijo de Julio Iglesias, ha cumplido 50 años y lo ha celebrado por todo lo alto. Su pareja, la modelo Vivi di Domenico, ha compartido en su perfil de Instagram imágenes de la fiesta y hay una que ha dado que hablar especialmente.

En la primeras imágenes se puede ver a la feliz pareja posando con una tarta diseñada para la ocasión que emula un gran micrófono de los de toda la vida, en honor a la profesión Julio José.

Pero sin duda, la foto más llamativa es la última, donde se pueden ver dos paellas bien hermosas. La pinta de los dos arroces ha llamado mucho la atención en Instagram, concretamente en el perfil de la revista ¡Hola!, que ha compartido las fotos que había publicado antes Vivi di Domenico.

"Paella lo que se dice paella…", ha dicho en tono de humor el actor Arturo Valls, pero no ha sido el único en responder a la publicación de la revista. "Paella y pa él. Yo soy incapaz de ver el arroz", ha comentado también Delicious Marta.

"Esto para los valencianos y para los que nos guste la paella es una imagen que por lo menos a mi desata mi tricofobia, alguien logro ver algún grano de arroz?", ha señalado Ketty, exconcursante de MasterChef.

Otra usuaria dice: "Si me voy a EEUU y me pongo a hacer paellas, me hago más rica que el Bill Gates!!! No sé qué hago todavía aquí en Valencia… A cualquier cosa le llaman paella".