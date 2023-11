Explica cómo consigue viajar pese a tener antecedentes penales

La usuaria de TikTok @eirascheper ha publicado un vídeo explicando cómo consigue viajar tanto a pesar de tener antecedentes penales, y es que cada país tiene sus 'normas' para entrar.

"En la mayoría de los países que no te piden visado no supondrá un problema súper grande. Esa es la suerte que tuve yo con Japón y con Corea que, ahora mismo, si tienes pasaporte español no te lo piden", ha empezado relatando.

No obstante, en el caso de estos dos ejemplos que ha facilitado, sí que te lo pueden pedir "si vas a estar más de 90 días" en la región.

"Luego hay otros países en los que automáticamente te van a denegar el visado. También puede ser que te lo acepten sin decirte absolutamente nada y cuando te presentes en el país se den cuenta (de los antecedentes) y no te dejen entrar", ha continuado.

"Estados Unidos es muy de este palo", y así lo ha ejemplificado: "Tengo amigas que han tenido antecedentes y las han devuelto a su casa y otras a las que, con lo mismo, han dejado pasar".

Lo más importante de todo es que, "si te la vas a jugar, contrates un seguro de viaje para no tener que perder el dinero" que gastas en hoteles o vuelos.

En definitiva, cada país gestiona los antecedentes de una manera diferente, por lo que "hay que ir con cuidado e investigar las cosas, sobre todo si vas estar un tiempo prolongado" en él.