Explica lo que ha hecho para que su pareja se de cuenta de lo que (no) hace: para tomar nota

La usuaria de X @LaHijaDelRey_1 ha relatado lo que ha hecho para que su pareja y padre de sus hijos se dé cuenta de la que carga mental que lleva ella habitualmente y de la que él no se hace responsable, sobre todo con los menores: "Hasta lloró".

"Suelo quejarme de que mi marido no colabora, pero vengo a deciros algo: no lo sabía. Llevamos casi 13 años juntos y se lo dije de mil maneras. Ayer anotamos en un folio todo lo que yo hago, que debería ser cosa de dos, y no le dio mayor importancia, todo igual", ha empezado diciendo.

Por eso, en vez de reprocharle las cosas como otras veces, se lo ha planteado de esta forma: "No es ir al neuropediatra, es la evaluación diaria para el día de la cita dar toda la información. Es hacer los ejercicios del logopeda y anotar cada gesto/balbuceo que hace (su hijo). No es hacer la compra, es cada día repasar menús, qué hay, qué no y qué oferta veo".

Al proyectar así la situación, el hombre "hasta lloró", ha asegurado la tuitera. Según ha continuado contando, ahora su pareja "se está esforzando porque se dio cuenta de que ni sabía qué ejercicios mandó el logopeda, a pesar de que cada día" le manifiesta "los (no)avances".

Tampoco sabía "cada cuánto hay revisión con el oculista ni qué niño es el que tiene tratamiento en colirio", ha lamentado, calificando la situación como un "desastre". Y con este deseo ha concluido de expresar lo ocurrido: "Espero que dure este cambio de actitud. Os lo cuento por si os sirve. Detallad cada cosa que hacéis y en la que pedís corresponsabilidad".