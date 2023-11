Explica qué pone realmente en chino en este cartel del aeropuerto de Barajas

La usuaria de TikTok @mad4yu ha llamado la atención en esa red social sobre un cartel que ha visto en el aeropuerto de Madrid Barajas de Madrid que está escrito en varios idiomas.

"Esta foto la hice en el aeropuerto de Madrid Barajas, donde el trenecito de la T4. Y esto, que creo que es chino, está mal. Digo que creo que es chino porque tampoco sé todos los idiomas. Pero estoy casi segura de que es chino", empieza diciendo.

Aunque en teoría debería poner "terminal", la usuaria admite que ahí pone algo que no sabe qué es.

"En este caso no pasa nada porque no pone nada malo, simplemente no tiene sentido. No sé si lo ha traducido Google Translate o ChatGPT. Hacen muy bien sus trabajos, pero no os fieis", pide.

"De hecho, he trabajado con agencias de traductores que supuestamente son personas y lo que traducen parece de robots. Así que, por favor, chequear, doble chequear, triple chequear, con alguien que sepa chino", reclama.

Y acaba rematando: "Si alguien de Aena está viendo este vídeo, por favor, lo cambiemos. Voy a crear una nueva serie de vídeos en el aeropuerto".