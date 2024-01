Explican este expresión que se dice en Cataluña: parece que en el resto de España no

La creadora de contenido Claudia Martínez ha preguntado a sus seguidores si conocen una expresión "muy típica en Cataluña", empezando a debatir con el grupo de amigos con el que se encontraba.

"Nosotras utilizamos una expresión que aquí mi amigo madrileño y mi amigo tudelano no entienden", ha afirmado sobre la expresión "no me viene de ahí" en el vídeo, que cuenta con más de 500.000 visualizaciones y más de 40.200 'me gusta' en apenas 24 horas.

La compañera que ha apoyado a Claudia ha explicado un ejemplo: "Cuando vas a dejar propina, dices que dejar dos euros 'no te viene de ahí'". Viene a significar que no te supone un gran riesgo tomar una decisión en concreto.

"¿Pero de ahí de donde?", ha preguntado uno de sus amigos con cierto sarcasmo. "No tiene sentido", ha expresado otro. Los usuarios han puesto ejemplos que han vivido en primera persona al usar una expresión que no se utiliza en otra parte de España.

"A mí me pasó con una asturianas, en un bar dije si hacíamos un pensamiento", ha expresado un usuario. "En Cataluña sí que tiene sentido", ha dicho otro usuario, llevándose cientos de 'me gusta'.