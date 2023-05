Un extranjero aprende a hablar español y explota por lo que le está sucediendo ahora

El usuario de TikTok @mattmartin._ ha publicado un vídeo explicando cómo es "ser un gringo que habla español", ya que asegura que muchos latinoamericanos critican que se le haya pegado el acento de España.

"Yo empecé a hablar español con 13 años y ahora tengo 20, así que llevo siete años aprendiéndolo, y es una de las cosas que más me encanta de mi vida diaria", ha empezado explicando el americano.

También ha señalado que vive en Texas, "un Estado con muchos latinos y, como hay mucha gente que no habla inglés", empezó a hablar español con ellos.

Al hilo del tema, ha planteado una queja de lo que le suele ocurrir: "Cuando voy a otras ciudades e intento hablar español con la gente, me lo niegan. No entiendo por qué. Yo aprendo tu idioma para poder hablar contigo".

Según el internauta, le hacen hablar inglés. "Si yo he aprendido tu idioma y tú el mío, me puedes responder en español. Es como que sienten que no soy capaz de hablarlo", ha añadido.

Asimismo, como ha vivido en España algún tiempo, se le ha "pegado el acento y el vocabulario" nativo del país, algo que no llevan bien los latinoamericanos de su zona, ha asegurado.

"Antes de irme tenía un acento muy latino, de México (...) Cuando volví a Estados Unidos, intenté hablar con los latinos y me miraban mal. No pasa nada, no soy español. Entiendo el 100% el malo que les han hecho a los latinos, pero no me podéis juzgar por mi dialecto", ha concluido enfadado.