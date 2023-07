Provoca cientos de reacciones al compartir este mapa que se ha visto en TVE

España vive unos días de verano en el que la sombra, el agua y la crema de sol se han convertido en el mejor de los amigos para hacer frente a las altas temperaturas que se registran en muchos puntos del país.

Es por ello que muchos ciudadanos están pendientes de las previsiones oficiales del tiempo y más cuando empiezan las deseadas vacaciones. Pero los datos vistos en un mapa del tiempo de TVE han provocado un importante revuelo en Twitter.

La usuaria @desahogada ha compartido el análisis que la cadena pública estaba haciendo, en el que se veía un total de nueve ciudades y dos tipos de temperaturas, una en color gris, que parece ser la mínima y, otra de color rojo, que trata de la máxima.

Pero al ver que en Barcelona la mínima es de 37 y la máxima es de 51, que en Valencia es de 61 y 65, que en Almería es de 63 y 69 y que en Málaga es de 49 y 59, respectivamente, la protagonista no ha dudado en compartirlo en la red social.

"65 de máxima en Valencia ✈️✈️✈️", ha asegurado en un mensaje que acumula más de 6.900 me gusta y cientos de reacciones. Pero los datos que aparecen en el mapa no son erróneos y tienen una explicación.

La presentadora de 'El Tiempo', Silvia Laplana, estaba explicando el número medio de noches tropicales, cuando no se baja de los 20 grados, que se habían producido en el período desde 1981 hasta 2010 y desde 1991 hasta 2020.

"Da la sensación de que cada vez hace más calor por las noches. No es una sensación, es así. Entre los años 1980 y 2010, el número medio en Madrid era de 28 noches, 37 en Barcelona. Si cambiamos el período de referencia, el número ha aumentado en Madrid hasta 34, en Barcelona a 51, pero es que, ojo, 65 en Valencia o 69 noches en Almería", detalló en el Telediario 1 del pasado 13 de julio.

Silvia Laplana en 'El Tiempo' de TVE TVE

Pese a que las cifras no corresponden a las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas, el tuit ha provocado cientos de reacciones, en los que muchos usuarios no han dudado en bromear, sabiendo de que no era lo que el mensaje apuntaba.